ريبيل ويلسون: شريكي لم يطلب مني الخضوع لحمية إطلاقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - الحب الحقيقي لا يعترف بالوزن ولا بالعمر ولا بالفوارق الأخرى،الحب أعمق وأجمل من أن يخضع لمقايسس وحسابات أخرى تقلل من قدسيته وجماله وجاذبيته وتأثيره النفسي الساحر، والنجمة الأسترالية الشهيرة ريبيل ويلسون أكدت حقيقة هذا الأمر من منطلق تجربتها العاطفية مع شريكها،وطريقة تقبله بحب وزنها الزائد قبل خسارة وزنها الكبيرة مؤخراً.



الحب لا يعترف بالوزن



وقد أكدت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون أنها تعرف شريك حياتها جاكوب بوش منذ مدة طويلة قبل أن تبدأ رحلتها الصحية بإنقاص وزنها التي أثمرت التخلص من 30 كلغ واستعادة رشاقتها، منوهة بأن الحب لا يعترف بالوزن، وأن حبيبها جاكوب بوش اختارها لشخصها وروحها ولم يطلب منها الخضوع لحمية إطلاقاً،وأنها استعانت بالرياضة المنتظمة عدة أيام في الأسبوع،لكن وزنها الجديد الرشيق لن يجعلها تتناول الطعام الصحي كل يوم،كما صرحت لبرنامج :

" الأمريكي.ET"



الطباع والتوافق أهم من إنقاص الوزن في العلاقة



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أوضحت ريبيل ويلسون البالغة من العمر "40 عاما" في حديثها للصحيفة البريطانية، أن رسالتها لكل امرأة وفتاة،هي: أن تعرف أن الوقوع في الحب لا يعني بالضرورة النحافة أو الرشاقة لأن الشخصية والطباع والتوافق أهم من إنقاص الوزن.



تتوق للإنجاب



وقالت الممثلة الكوميدية إلى أنها تتوق للإنجاب لذلك لجأت لبنك لتجميد الأجنة لكي تستعين به في المستقبل القريب.

وأضافت: إن حبها للرياضة والنزهة ساعدها في إنقاص وزنها الذي اتخذت قراره لأسباب صحية ومن أجل العمل، قبل أن تعرف شريك حياتها جاكوب بوش الذي أعجب بها كما هي، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر من نفسها بعد أن أصبحت أكثر توازناً في حياتها .



2020 عام الصحة لها



من جهة أخرى ، كشفت ريبيل ويلسون منذ كانون الأول- ديسمبر 2019 أنها أطلقت على العام الحالي 2020 ،عام الصحة،وقضت فترة الأشهر ال11 الماضية في رحلة خسارة الوزن الناجحة بصورة مذهلة ومثيرة لإعجاب الملايين من متابعيها،وكان لديها هدف واضح،وهو تخفيض وزنها للحصول على الوزن المثالي: "75" كيلو غرام على الأقل قبل نهاية العام، ومن أجل ذلك دخلت مركز صحي في النمسا في شهر نوفمبر-تشرين الثاني الفائت، منوهة بأنها تختار لكل عام ثيمة معينة تحاول السير وفقها، مثلما اتخذت من قبل عام المتعة وعام الحب.

واعترفت ويلسون، أنها لم تكن تعامل جسدها بالحب والاحترام الذي يستحقه، لذلك كانت تستخدم وزنها كحاجز ما أبعد الكثيرين عنها.

وأضافت أنها الآن أصبحت أكثر إيجابية وثقة بنفسها، وزاد إقبالها على الحياة، وخاصة بعد ارتباطها بجاكوب بوش الذي اعترف لها أنها جذبته بروحها الحلوة وشخصيتها المرحة.



عاشت مع وزنها الزائد 20 عاماً



يشار إلى أن ريبيل ويلسون عاشت مع وزنها الزائد بروح حلوة مميزة طوال 20 عاماً،حتى نجحت في تخفيض 30 كيلو غراماً،وتعتبره إنجازاً مهماً جداً لصالح صحتها بالدرجة الأولى وليس لأي شيء آخر.



نظامها الغذائي الخاص



وأضافت ريبيل ويلسون في تصريحات سابقة ،بأن الكثير من رحلتها الصحية نحو الرشاقة،كانت تدور حول إعادة تنظيم عاداتها الغذائية السيئة،وقالت ويلسون،إنها اتبعت نظاماً غذائياً عالي البروتين،وتشرب من خلاله كمية كبيرة من الماء،وتحاول أن تستهلك أقل من 1500 سعرة حرارية في اليوم،بعدما كانت سابقاً تستهلك 3000 سعرة حرارية يومياً،وأنها تحاول أن تنتبه للمقادير حين تتناول الدجاج.

واعترفت أنها نشأت سابقاً على الوجبات السريعة ،وإنها تعاني من "الأكل العاطفي" ،أي تأكل كثيراً في حالات السعادة والحزن والتوتر وضغوط العمل.