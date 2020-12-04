أنوشكا شارما تثبت لياقتها العالية خلال حملها بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - لكل نجمة في بوليوود أو هوليوود إطلالات ساحرة ومميزة خلال فترة حملها، لكن ولا واحدة منهن غامرت بحملها الأول بالإستمرار في تدريباتها الرياضية،لكن النجمة البوليوودية الشهيرة أنوشكا شارما فعلت ذلك تحت إشراف طبيبها الخاص،ودعم ومساندة زوجها،لتثبت محافظتها على لياقتها العالية حتى في فترة الحمل.

لم يمنع الحمل الأوّل لأنوشكا شارما من متابعة حياتها بشكل طبيعي، وخاصة رياضة اليوغا التي يميل إلى ممارستها الكثير من النساء الحوامل نظراً لفوائدها الصحية على الجسم ،وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام.

فشاركت أنوشكا متابعيها في مواقع التواصل الإجتماعي و"إنستقرام" صورة لها خلال ممارستها لتمرين "رفع اليدين"، فظهرت وهي تقف على يديها بالمقلوب بينما ترتكز برجليها على الحائط، بمساعدة زوجها فيرات كوهلي، وعلّقت على الصورة بما معناه: "هذا التمرين هو الأصعب" (اليدين إلى الأسفل والأرجل إلى الأعلى).



لليوغا أهمية كبرى في حياة أنوشكا



وأشارت أنوشكا عبر بوست لها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 44 مليون و200 ألف شخص حول العالم، إلى أهمية اليوغا في حياتها قائلة: "اليوغا جزء كبير من حياتي، فقد نصحني طبيبي بأن أقوم بكل تمارين الأسانا التي كنت أمارسها قبل الحمل (بعد مرحلة معينة)، باستثناء التقلبات والإنحناءات الشديدة للأمام". وأكدت ان التمارين من إشراف مدرس اليوغا الخاص بها إضافة إلى وجود زوجها الذي يدعمها خلال الممارسة لتكون أكثر أماناً. وختمت قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من مواصلة التمارين خلال فترة الحمل". وحصدت الصورة على أكثر من 3 ملايين و600 ألف إعجاب في حسابها الخاص بموقع "إنستقرام" للتواصل الإجتماعي.



موعد ولادة طفل أنوشكا الأول



ومتوقع ولادة طفل أنوشكا شارما وزوجها فيرات كوهلي الأول في يناير 2021 المقبل.

وكانت قد أشارت في وقت سابق إلى سعادتها بحملها،والإحساس بنمو كائن حي في أحشائها،والتمتع بتجربة ولادة طفل جديد للعالم.



