وحيد حامد يخطف أضواء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ42

كلمات رؤساء المهرجانات العالمية شهادة على قدرة مصر على التحدى السينمائى

شريف عرفة: وحيد حامد «صوت اللى مالهمش حس»

خطف الكاتب الكبير وحيد حامد الأضواء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ال42ـ، ببكائه وبكاء الحضور من نجوم المهرجان، حيث تحولت فعاليات الافتتاح لتظاهرة فى حبه، ووقف الجميع فى حضرة الاستاذ ليصفقوا له، خاصة كلماته التى ادمعت الكل.

أقيم الافتتاح مساء أمس الاربعاء فى اجواء استثنائية واجراءات احترازية، المشاعر جمعت بين الخوف والسعادة الغامرة بقدرة مصر على اقامة مهرجان دولى عالمى، بداية من التنظيم واقامة سجادتين فى استقبال الجمهور للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وكذلك اهتمام بالغ من قبل كل نجوم مصر والوطن العربى لحضور الافتتاح والذى يعتبر الأهم فى مصر والعالم بعد الغاء كافة المهرجانات العالمية بسبب جائحة كورونا، حيث شهد حفل الافتتاح هذا العام حضورا لكافة الاجيال من النجوم، وكذلك تم دعوة عدد كبير من مذيعى الفضائيات، حتى أن رؤساء أهم ثلاثة مهرجانات فى العالم (كان وبرلين وفينيسيا)، اذيعت لهم كلمة أكدوا فيها سعادتهم بإقامة المهرجان فى صورته الكاملة، مشيدين بالتحدى الذى خاضه رئيس المهرجان وفريقه للخروج بهذه الدورة، فى الوقت الذى لم يتاح لهم الفرصة لتقليد ادارة مهرجان القاهرة السينمائى.

المتتبع لفعاليات الافتتاح يجد تغييرات كثيرة اضطرت لها ادارة مهرجان القاهرة السينمائى بسبب الوضع الاستثنائى الذى اقيمت خلاله الدورة، حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بشكل اكثر من رائع، اولها إتاحة تحليل pcr مجانى لكل ضيوف حفل الافتتاح، تعقيم الاماكن ووضع الكراسى بشكل يضمن التباعد الاجتماعى، وكذلك الزام ارتداء الكمامات، ولضمان سلامة الجمهور .

كذلك شو الحفل الذى أقيم فى الهواء الطلق سيطر عليه اجواء الكورونا، حيث بدأ بفيلم قصير يحكى عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التى واجهت الصناعة بسبب كورونا، ليظهر بعدها الفنان أشرف عبدالباقي، مستعرضا تأثير «كورونا» على صناع السينما، بطريقة كوميدية، متفاعلا مع عدد من النجوم الحاضرين، مثل أحمد حلمي، وأحمد السقا، وكذلك تامر حسني، الذى استدعاه «عبدالباقي» إلى خشبة المسرح، ليقدم أغنيته الجديدة «الدنيا فيلم» كلمات منة عدلى القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع جان مارى رياشي، والتى تفاعل معها الحضور، كذلك الديكور الذى حكمت ظروف اقامة المهرجان خارج المسرح الكبير المغلق لاقامته بشكل مختلف الا ان ادارة المهرجان استخدمت شاشة لتعويض تفاصيل الديكور، وبمجرد انتهاء الحفل دخل الجمهور الى قاعة المسرح الكبير لحضور عرض فيلم الافتتاح «الأب» بحضور فريق العمل .

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، افتتحت

الدورة بكلمتها أن الفنون ومن بينها السينما، نجحت على مدار أشهر، فى أن تكون المتنفس للشعوب، بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم إقامة جبرية مفاجئة بالمنازل، وأصبحت مشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى ضرورة للقدرة على المواجهة والحياة.

اتسمت ملابس النجوم بالشياكة كالعادة وخطفت عيون كاميرات التصوير على السجادة الحمراء، وسيطر اللون الاسود على معظم ملابس الفنانين فظهرت به ياسمين صبرى باطلالة ملكية مميزة، ونيللى كريم ومنة شلبى وبشرى، كما لفتت يسرا الانظار باطلالتها المميزة وهو اللون الاحمر المفضل لها، اما هانى البحيرى مصمم الازياء فاختار اللون الاخضر موضة هذا العام وارتدته كل من داليا البحيرى وبوسى شلبى.

كذلك ظهر اسر ياسين بمظهر مختلف لفت الانظار، حيث ظهر بـ«لوك» الشايب بشعر ابيض، وملابس كاجوال، وكذلك احمد السقا الذى ظهر اصلع بلوك نسل الاغراب، وشهد المهرجان حضورا لاغلب ابناء النجوم من بينهم لى لى احمد حلمى ابنة الفنانة منى زكى لحضور تكريم والدتها بجائزة فاتن حمامة، وكذلك ابنة الفنانة رانيا يوسف.

ووعد محمد حفظى رئيس المهرجان، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا فى الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذى تحققه عاما بعد عام منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما»، والدعم الذى تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادى عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذى يزيد هذا العام على 2650 ألف دولار.

رغم كل التفاصيل التى رصدناها خلال حفل الافتتاح، الا ان البطل الحقيقى للحفل هو الكاتب الكبير وحيد حامد فلم يكتف بظهوره على المسرح ان يخطف الاضواء، لكن مشاعر الحب التى يكنها النجوم له جعلت كل كلماتهم عنه، حتى اطلق البعض عليها دورة تكريم وحيد حامد.

وجاءت كلمة وحيد حامد: «عاوز أقول الحمد لله مرارا وتكرارا وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللى أنا حبتها

بقدر كبير من الإخلاص والتفاني»، وأضاف اعتقد أنكم ممكن تفتكروا لى أفلام اسعدتكم واشكر كل من تعلمت منهم او علمونى».

وتابع وحيد حامد: «كان من الصعب أن أقف فى مكانى هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما»، مضيفا: «أشكر فرسانا وقفوا بجوارى فى مشواري وهم أسماء عظيمة فى مجال التمثيل والإخراج والنقد».

وأكمل وحيد حامد: «أنا حبيت أيامى عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت فى زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسى واشتغلت مع مخرجين كبار، واتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة، وقدم الشكر للراحل يوسف شريف رزق الله، قائلا انه اصطحبه لسنوات عديدة لحضور مهرجان كان والمهرجانات العالمية ما كان له اكبر الاثر على تكونيه السينمائى.

قدم له جائزة التكريم المخرج شريف عرفة، وقال: «كلامى لا يكفى موهبة وتفكير وأعمال وحيد حامد على مدار 50 عاما محفورة فى ذكرياتنا وتعيش مع أولادنا وأحفادنا» .

وقال شريف عرفة فى تصريحات خاصة، شرف كبير لى ان اقدم جائزة الاستاذ ورفيق العمر والأخ الأكبر، الذى لولاه ماعرفنا الكثير فى عالم السينما، فبحق هو صوت اللى ملهمش حس.

وتأثر كافة ضيوف مهرجان القاهرة السينمائى بكلماته ووقف الحضور، وهتفت يسرا «الاستاذ»: وعبرت عن سعادتها بتكريم وحيد حامد معتبرة ان قيام المهرجان فى هذا التوقيت هو تحد كبير، والجميل فيه هو تكريم الاستاذ اللى نطق باسم الناس لسنوات طويلة متمنية له دوام الصحة.

الفنانه منة شلبى اكدت ان افتتاح المهرجان هذا العام له مذاق خاص، فهو تكريم من نوع خاص لصديقة عمرها منى زكى، واشارت إلى ان تكريم وحيد حامد شرف كبير لادارة المهرجان وللفن المصرى فهو كاتب وفنان لا يتكرر وبكاء النجوم فى صالة الحضور تأكيد على دوره الفعال فى الفن المصرى لسنوات كثيرة قائلة: اتربيت على فنه .

الفنانة لبلبة - عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية - اعتبرت ان تكريم وحيد حامد افضل ما فى دورة المهرجان هذا العام، مشيره إلى انها لم تتمالك اعصابها ودخلت فى نوبة بكاء فور مشاهدة وحيد على المسرح، واضافت ان تكريمه تكريم لتاريخ الفن المصرى، واشكر ادارة المهرجان التى اتاحت لنا الفرصة للاطمئنان عليه.

الفنان هانى رمزى اكد أن وحيد حامد تاريخ كبير فى عالم التأليف قدم أعمالا مهمة واعتبره أبويا الروحى وقدمت معه فيلم «محامى خلع» من أهم أعمالى وحينها قربت منه أوى.

الاعلامية رايا ابى راشد عبرت عن سعادتها بفعاليات الافتتاح وقالت ان اجمل ما فيه هو اصرار كل الحضور على الاحتفاء بالمكرمين، واشارت إلى ان المهرجان هو الوحيد الذى اتاح الفرصة لنجوم العالم فى الحضور، واشارت إلى انها تحضر اغلب المهرجانات العالمية وهذا العام، القاهرة السينمائى حمل فى طياته بهجة وسعادة كبيرة لانه استطاع ان يجمع نجوم العالم، مشيرة إلى ان تكريم الكاتب البريطانى العالمى، كذلك تكريم المخرج سامح علاء الحائز على شهادة التقدير من المهرجان بسبب حصوله على السعفة الذهبية من مهرجان كان شرف كبير وفخر للفن المصرى .

وقالت ان تكريم الفنان وحيد حامد كان سبب سعادة لكل الحضور لانه اب لكل الفنانين المصريين وصاحب 50 عاما من الفن المهم.