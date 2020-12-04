شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد بريتنى سبيرز بصور من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقتها الفنانة بريتنى سبيرز، حيث شاركت جمهورها البالغ 13 مليون متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورًا تجمعها مع بريتنى سبيرز من دولاب الذكريات.

ووجهت باريس هيلتون رسالة إلى صديقتها بريتنى سبيرز التي تحتفل بعيد ميلادها الـ39 عبر إنستجرام قائلة: "عيد ميلاد سعيد بريتني سبيرز!.. الكثير من الذكريات الممتعة معًا.. يا لكِ من روحك الحلوة، جميلة من الداخل والخارج وقلبك من الذهب، أتمنى لكِ الأفضل وأرسل لك الكثير من الحب".

الفناناتان باريس هيلتون وبريتنى سبيرز

واحتفلت النجمة بريتنى سبيرز بعيد ميلادها الـ39، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورتين لها مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بها وصديقها سام.



باريس هيلتون وبريتنى سبيرز

وذكر موقع "ديلي ميل" في وقت سابق، أن الفائزة بجائزة جرامى والتى يتابعها 131 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعى تحاول الاستمتاع بعيد ميلادها بأفضل شكل ممكن خلال الساعات الماضية كما يظهر فى الصور.

وتقضى النجمة العالمية بريتنى سبيرز عطلة خاصة مع صديقها سام فى إحدى الجزر الاستوائية فى ماوى، وسط نزاعها القانونى مع والدها من الوصاية عليها، والتى يرغب في دعاويه القضائية فى السيطرة على ثروتها التى تزيد عن 60 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل رحلة سبيرز مع صدقها سام إلى إحدى الجزر الاستوائية فى ماوى، والتى تنعزل فيها قبل احتفالات عيد ميلادها القادم، لتأخذ أنفاسها من المعركة القضائية التى تخوضها مع والدها جينى سبيرز.



باريس هيلتون وصديقتها بريتنى سبيرز

وكانت سبيرز ظهرت مع صديقها سام الذى يصغرها بأثنى عشر عاماً، فى إحدى الجزر الخاصة، قبل أسبوعين من عيد ميلادها التاسع والثلاثين، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بعض من صور رحلتها عبر إنستجرام.

كما شاركت سبيرز البالغة من العمر 39 عاماً، متابعيها بصور لها من داخل طائرتها الخاصة لتوثيق رحلتها التي استمرت لعدة ساعات وصولاً للجزيرة الاستوائية التى شاركت فيما بعد بصور من فاكتها التي تتناولها هناك في استوري عبر إنستجرام، واستعرض صديقها عارض الازياء عضلاته بقميص أبيض ضيق، وبنطال رياضى رمادى، وزوج من حذاء رياضى من Air Jordan 1 باللون الأخضر التوربينى.