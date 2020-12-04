شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بكيت لحظة عقد قران أمير أخويا وكنت مستنية اللحظة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها لم تشعر يومًا أن زوجة شقيقها أمير، منة جاب الله غريبة عن عائلتها، معلقة: "نحن نشبه بعضنا البعض، ووالدتها تشبه والدتى فلم نشعر يومًا أن شخص غريب دخل عائلتنا، وقد تمنيت أن تكون عروسة أمير منذ رأيتها وقد تأخر قرارهما ولكن بمجرد أن قرروا أشترطت عليهم أن يكون الزواج فى خلال أسبوع، وقد بكيت بشدة فى لحظة كتب الكتاب.

وأضافت شاهين قائلة: "أنا أحتضن أخى لأننى طالما أنتظرت تلك اللحظة، وفى يوم زفافه وجدت أصدقائى بجانبى فهالة صدقى حضرت قبل الزفاف بيوم وكانت يسرا ومنة شلبى وليلي علوى أول الحضور".

من جانبه قال الفنان أمير شاهين خلال لقائه مع شقيقته الفنانة إلهام شاهين وزوجته منة جاب الله ببرنامج "معكم"، التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويعرض على قناةCBC ، كنت ضد فكرة الزواج ومنة غيرت فكرتى عن الزواج وبالفعل وجدته جميل، وأنا ومنة أصدقاء منذ عشر سنوات ولكن ارتباطنا كان من حوالى أربع سنوات ومررنا بعقبات ولكن فى النهاية أخذنا القرار.

وأضافت: "إلهام هى والدتى الثانية فمنذ طفولتى كنت أقول لها ماما ميمي حتى عَقَبَ أصدقائى على ذلك ومن وقتها توقف عن قول ماما وأصبحت أقول لها لى ولم أقل لها إلهام فى مرة.

وتابعت منة جاب الله زوجة الفنان أمير شاهين أعمل فى المنتج فكنت مساعد فى مسلسل الجماعة، وشاركت بمسلسل نصيبي وقسمتك وآخر أعمالى مسلسل لما كنا صغيرين الذى عرض رمضان السابق، وأكدت لم أشعر يومًا أن إلهام شاهين حماتى بالعكس فنحن نعرف بعض من زمن وأحبها جدًا ودائمًا فى صفى، وعقبت إلهام شاهين أنا دائمًا فى صف المرأة.