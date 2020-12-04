شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة من زمن الفن الجميل تجمع فريد شوقى ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن صورة نادرة جمعت والدها الفنان الراحل محمود ياسين، مع النجمين الراحلين وحش الشاشة فريد شوقى والساحر محمود عبد العزيز، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيها ياسين وعبد العزيز وهما يقبلان وحش الشاشة، اتبعتها بتعليق: "حبابيى فى الفردوس الأعلى يارب".





وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، بصورة لوالدها الراحل وهو يتوسط عائلته قبل فترة قصيرة من رحيله، حيث ظهر فى الصورة التى نشرتها عبر الاستورى الشخصى لها بموقع إنستجرام، وهو يجلس على كرسى وسط بناته وزوجته الفنانة شهيرة.





وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ أيام، إنها حلمت بوالدها الراحل محمود ياسين، لافتة أنها شاهدته كشاب فى الثلاثينات من عمره، وذلك فى ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حلمت بيك يابابى الحمد الله شفتك شاب فى الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتنى الله يرحمك يا حبيبى ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء".

وكانت أحيت رانيا محمود ياسين ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".