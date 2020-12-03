بالصور – رسمت التاريخ بالبن.. ودخلت “غينيس”

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام البن.

ولمناسبة اليوم الوطني للإمارات، عرضت المالكي لوحتها وهي عبارة عن صورتين لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، ورئيس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على الواجهة البحرية لمُحافظة جدة.

وقالت المالكي: “تُعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدمت فيها القماش والقهوة ورسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 متراً مربعاً، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلوغرامات من القهوة غير القابلة للاستهلاك لتجنّب هدر البن، و4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء”.

واعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية اللوحة خطوة استثنائية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي.

وتُعدّ المالكي أول سيدة تُحقّق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.