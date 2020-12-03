الحلم أصبح حقيقة.. ميك شوماخر ينتقل إلى الفورمولا 1 الموسم المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: أصبح حلم ميك شوماخر نجل أسطورة فيراري وبطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر حقيقة، بعدما أعلن فريق هاس المملوك من جهة أميركية التوقيع مع ميك شوماخر وإنضمامه مع الفريق في الموسم المقبل لبطولة العالم للفورمولا 1.

والسائق البالغ عمره 21 عاما، والذي سيزامل الروسي نيكيتا مازبين في ظهورهما الأول في البطولة مع الفريق الأميركي، هو نتاج أكاديمية فيراري مثل شارل لوكلير والراحل جول بيانكي.

وقال ميك شوماخر الذي سيشارك في التجارب الحرة في ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل للصحافيين: “كنت أعمل مع أكاديمية فيراري منذ 2019 ولم أكن لأصل إلى هنا بدونهم وأتطلع لمواصلة العمل معهم في العام المقبل”.

وكشف ميك شوماخر الذي سيكون تحت المجهر خلال مسيرته في فورمولا 1 إنه كان مفعما بالمشاعر بعد السير على خطى والده ووصف وصوله إلى فورمولا 1 بالحلم الذي أصبح حقيقة، مشيرا إلى أنه اختار رقم 47 وهو خليط من رقمين يعنيان الكثير بالنسبة له، فالرقم أربعة هو الذي فاز به بلقب فورمولا 3 بينما الرقم سبعة هو عدد ألقاب والده في بطولة العالم.

وبعد تهنئة شوماخر، أعلنت أكاديمية فيراري في بيان أنّها ستخطط لمواصلة تطوير ميك شوماخر مثلما حدث مع بيانكي ولوكلير على أمل أن يقود لفريق فيراري في يوم ما.

ويتصدر السائق الألماني البالغ من العمر ٢١ عاماً بطولة الفورمولا ٢ قبل خوض الجولة الأخيرة في حلبة الصخير في البحرين مطلع الأسبوع.