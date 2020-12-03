فرقة BTS الكورية تعرض ملابس أغنية “داينامايت” الشهيرة في مزاد علني

متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض أفراد فرقة BTS لموسيقى البوب الكورية، ملابسهم التي ارتدوها في تصوير أغنية “داينامايت” الشهيرة في مزاد علني في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية في يناير/كانون الثاني.

ومن المتوقع أن تجلب الملابس،التي ارتداها أفراد الفرقة السبعة في فيديو كليب أغنيتهم الذي حقق معدلات مشاهدة قياسية، ما يتراوح بين 20 ألف دولار و40 ألف دولار، وفق تقديرات دار مزادات “جوليان”.

وقال مارتن نولان المدير التنفيذي لصالة المزادات: “هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها فريق بي.تي.إس ملابس”.

ويشمل المزاد قمصاناً وقبعات وأحذية رياضية وسراويل ارتداها أفراد فريق الصبية الكوري الجنوبي في آخر أغنياتهم المصورة.

يذكر أن المزاد الذي سيقام في بيفرلي هيلز وعلى الإنترنت يعود ريعه لجمع تبرعات لتمويل مؤسسة “ميوزيكيرز” وهي الجهة الخيرية لمنظمة جوائز غرامي، والتي تمول برامج للرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين ومنهم عشرات الآلاف الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب تفشي كورونا.