Gohary تستعيد ذكرياتها في "علبة سيديهات"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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طرحت الفنّانة المصريّةGohary أغنيتها الجديدة "علبة سيديهات". الأغنية باللغة العربيّة من كتابة وألحان Gohary ، وهي من نوع موسيقى البوب مع مزيج من موسيقى الـReggae .

تُجسّد هذه الأغنية ذكريات خاصّة بـGohary تعود من خلالها إلى الماضي وإلى علاقة حُبّ قديمة قد إنتهت. وعن ولادة هذا العمل قالت Gohary :"كنت أقود سيّارتي مُتوجّهة إلى البحر، ولم تجذبني أيّ أغنية عبر الراديو، فوجدت في السيّارة علبة تحتوي على سيديهات قديمة كان قد أهداني إيّاها حبيبي السابق وهي تضمّ مجموعة من أغنياته المُفضّلة كونه كان يُعبّر لي عن حبّه من خلال الموسيقى".

وتابعت:"إسترجعت من خلال هذه العلبة شريط ذكرياتي وتفاصيل هذه العلاقة التي فشلت ولم تكن تجربة جميلة بالنسبة لي وكلّ ما بقي منها كان "علبة سيديهات".

وختمت Gohary قائلة :"هذه الأغنية واحدة من أغنياتي المُفضّلة، كلماتها حقيقيّة ومباشرة، ورسالتها الأساسيّة هي أن نتطلّع دائماً لمُستقبل مُشرق وأجمل مع إتّخاذ القرارات العاطفيّة المُناسبة والإختيارات الصحيحة".

يذكر أن الأغنية هي بالتعاون مع شركة"Universal Music MENA".