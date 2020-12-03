شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تخطف الأنظار بالجينز والأبيض فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة "حنان مطاوع" الأنظار بجلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت فى إطلالة مميزة بالچينز والأبيض، وقد حرصت كعادتها على مشاركة الصور مع جمهورها، ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "الإرادة أنك تنفذ ما كنت تحلم به وتسعى لتنفيذه".



حنان مطاوع فى جلسة تصوير جديدة

وقد كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى في دورته الخامسة النجمة حنان مطاوع، و نالت تصفيقا حارا عقب تكريمها، وقالت كلمة مؤثرة أكدت فيها سعادتها بهذا التكريم، ولأول مرة مع ابنتها المولودة حديثا، كما شكرت زوجها أمير اليمانى الذي حضر معها، وأكدت دعمه لها الدائم.



حنان مطاوع فى جلسة تصوير جديدة

وكان أخر ظهور لحنان مطاوع في مسلسل " إلا أنا" بحكاية "أمل حياتى" بشخصية عبلة ، و التي نالت إعجاب الجمهور كونها قصة إجتماعية تشبه الكثير من القصص التي نراها في حياتنا اليومية ، و بطولة فيلم " قابل للكسر" و الذى كان فيلم الافتتاح خلال أولى فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36، والعمل من تأليف وإخراج أحمد رشوان، وشاركها البطولة رانيا شاهين ، فاطمة عادل ، عمرو جمال، خالد خطاب.