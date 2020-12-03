شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: كنت أتمنى أن تكون الأفلام بلا أسماء وأحداث الفيلم هى من فرضت اسم حظر تجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أمير رمسيس: أنا لا أحب أن أسمى أفلامى عادة، وكنت أتمنى أن تكون الأفلام بلا أسماء، ولكن فى النهاية أبحث فى أفلامى عن اسم يكون أكثر ألتصاقًا بالموضوع، ومن خلال أحداث الفيلم لم أجد أنسب من اسم حظر تجول.

قال الفنان أحمد مجدى خلال لقائه ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc ، مع فريق عمل فيلم حظر تجول عندما عرض على سيناريو الفيلم سعدت جدا وأعتبرته العمل المثالى بالنسبة لى وتحمست جدًا للعمل مع المخرج أمير رمسيس والفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل .

يذكر أن فيلم "حظر تجول" هو الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز .