إعلامي لبناني يثير الجدل.. هل انفصل تيم حسن ووفاء الكيلاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، الجدل حول عن انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن الفنان السوري تيم حسن. وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، نشر "باسيل"، صورة للثنائي وعلق عليها: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ ١٥ نوفمبر وصلني إنه بهاالنهار تحديدًا والساعة ١١ صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك فرع الاسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منه".

وتزوجت وفاء الكيلاني من تيم حسن في 2017.

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