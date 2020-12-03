ماذا قالت نور عمرو دياب عن صور والدتها شيرين رضا في "القاهرة السينمائي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تلقت نور عمرو دياب سؤالًا عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، حول رأيها في إطلالة والدتها شيرين رضا أمس الأربعاء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42. وردت "نور"، على السؤال قائلة: "لقد بدت جميلة جدًا، كم أنا محظوظة لأن أمي رشيقة وجميلة ومذهلة هكذا". وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

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