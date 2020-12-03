بشرى عن تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي: ألف مبروك علينا قيمتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة بشرى، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد على تكريمه بجائزة الهرم الذهبي التقديرية بالدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت "بشرى"، صورة لها رفقة "حامد"، عبر "إنستجرام"، وعلقت: "الاستاذ وحيد حامد، الشخصية والموهبة النادرة والمفكر الاستثنائي بحق، ألف ألف مبروك علينا قيمتك وعلى مصر هامتك وبصمتك وللفن رؤيتك وبوصلتك اللي وجهة وجدان جمهورك سنين عن طريق الفكر والفن وربنا يديك الصحة".

وأضافت: "كان لي الحظ والشرف اني أشهد تكريم حضرتك مرتين، مرة في مهرجان دبي وسط كل محبيك من الأشقاء العرب، ومرة أخرى في وطنك ومهرجان القاهرة السينمائي رقم ٤٢ وسط أهلك وعيلتك وزمايلك وتلاميذك وجمهورك من المصريين، دمت بعافية ودامت ابتسامتك البريئة العميقة".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وشهد حفل الافتتاح تكريم وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.