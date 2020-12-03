غدًا.. حلقة نقاشية بعنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة" بمهرجان القاهرة السينمائي

تعقد في الرابعة والنصف من مساء غداً الجمعة، حلقة نقاشية تحت عنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي.
تدير الحلقة النقاشية، مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية فيهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.
وإنطلق مساء أمس، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وسط أجواء استثنائيةوإجراءات إحترازية مشددة، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.
وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة
القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي.
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