غدًا .. عرض فيلم "أعزائي الرفاق" الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في فينسيا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السابعة والنصف من مساء غدًا الجمعة، الفيلم الروسي "أعزائي الرفاق" للمخرج أندريه كونشالوفسكي، وذلك في عرضه الأول بأفريقيا والدول العربية، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا.

تدور أحداث الفيلم عام 1962، نتيجة ارتفاع الأسعار يثور العمال في

مدينة نوفوتشيركاسك فتتحرك القوات لقمعهم، وتجد إحدى ناشطات الحزب الشيوعي الحاكم نفسها متورطة في الأحداث بآخر طريقة تتوقعها.

وانطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وسط أجواء استثنائية وإجراءات احترازية مشددة، إذ يقام

الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.

وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الافتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة

القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد، كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي.