فيفي عبده لجمهورها: أنا عيانة ادعولي بالشفاء

أعلنت الفنانة فيفي عبده، تعرضها لوعكة صحية، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" في الفيديو ترتدي نظارة، حيث قالت: "يا صباح الفل .. وحشتونى جدًا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم وأشوفكم

".

وحرص عدد كبير من الفنانين الدعاء لها بالشفاء من خلال التعليقات، وأبرزهم غادة عبد الرازق، رانيا محمود ياسين، نيكول سابا، الراقصة دينا، والمطربة أمينة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"،

والذي تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "ياسمينا" تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من "رؤوف" شاب من خارج الربع والهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف: محمد الغيطي، ومن بطولة:" فيفي عبده، حوريه فرغلي، حازم سمير، سامح السريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.