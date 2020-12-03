بعدما احتجزت ابنها 28 عاماً… حكم “غير متوقع” بحق سيدة سبعينية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 10:09 مساءً

بعدما اشتُبه في أنها احتجزت ابنها على مدى 28 عاما، أعلن القضاء السويدي، عن حكم غير متوقع، الخميس، بحق المرأة السبيعينة وذلك بإسقاط الملاحقات عنها، اذ تبيّن للنيابة العامة أن احتجاز الابن لم يكن خلافاً لإرادته.

وقالت المدعية العامة الموكلة بالتحقيق في القضية، إيمّا أولسون: “لم نجد أي عنصر يشير إلى أنه احتُجِز وقُيد أو مُنِع جسدياً من مغادرة المكان الذي كان فيه”.

وأضافت أولسون أن “الرجل نفسه أكّد أن كان يملك قرار مغادرة الشقة”، مشيرة إلى أن شهوداً أفادوا بأنهم رأوه خارجاً في بعض الأحيان.

وكانت الشرطة السويدية أوقفت، الإثنين، المرأة التي كانت تعيش مع نجلها البالغ 41 عاماً في شقة بالضاحية الجنوبية لستوكهولم، بشبهة حجز الحرية غير القانوني والتسبب بإصابات جسدية له.

إلا أنه أفرج عنها، الأربعاء، بعدما رأت النيابة العامة أن الشبهات في حقها “ضعيفة”.

وكانت شقيقة الرجل التي لم تره منذ 20 عاماً هي التي اكتشفت وضعه في الشقة، التي أفيد بأن أكوام النفايات كانت متراكمة في داخلها.

وأكدت المرأة أن الأم جعلت شقيقها يترك المدرسة وهو في الثانية عشرة وعزلته عن العالم الخارجي طوال 28 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل كان مصاباً بجروح ملتهبة، ويعاني سوء التغذية، وبات شبه فاقد للأسنان.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفحوص الطبية لم تظهر أيضاً أي أثر لتعرضه للعنف.

وأوضحت أولسون أن “الجروح هي بسبب مرض وقد التهبت”.