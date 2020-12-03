تراند اليوم : بنت شيرين رضا بتطبل لأمها : حد شاف مامي وهيا قمر – إتفرج

علقت نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا على إطلالتها أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتلقت نور سؤالا حول إطلالة والدتها في حفل الافتتاح، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram فردت قائلة: “لقد بدت جميلة جدًا، كم أنا محظوظة لأن أمي رشيقة وجميلة ومذهلة هكذا”

وانطلق مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.