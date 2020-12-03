تراند اليوم : مصطفي درويش بيتريق علي مذيعة المحور – شوف قال إيه

وعلق درويش على هذا المقطع كاتبا عبر حسابه بموقع Facebook: “انا مش عارف مها كانت عاوزه تقول ايه اقولها مرحله انبساط تقولي غرور انا عاوز افرح بنحاحى يا ناس هو الفرح يبقي غرور”.

آخر أعمال مصطفى درويش كانت حكاية “ربع قيراط” من مسلسل “إلا أنا”، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.

“ربع قيراط”، هي الحكاية السابعة من مسلسل “إلا أنا”، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي “بنات موسى”، و”سنين وعدت” و”أمل حياتي” و”أمر شخصي” و”ضي القمر” و”لازم أعيش”.

مسلسل “إلا أنا ” عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

كان مصطفى درويش قد نافس في موسم رمضان 2020، بمسلسل “بـ100 وش” من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

كما شارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.

