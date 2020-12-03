شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد ترقص على الريد كاربت في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الإعلامية ريا أبي راشد، المصورين على السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور"، حيث تراقصت بشكل رقيق حتى يتسنى للمصورين التقاط بعض الصور بشكل مختلف. وحضر عدد من الفنانات على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائى الخاصة بعرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر، وتميزت إطلالتهن بشكل مختلف منهن، الفنانة ليلي علوي، هنا شيحة، الاعلامية ريا أبي راشد، إيمان العاصي، المخرجة ساندرا نشات، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة تارا عماد، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة فاطمة ناصر. ونفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو. "غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

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