شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يحتفل بعيد ميلاد "تمارا" الأول: من سنة اتولدت ضحكتنا وفرحتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حمدى الميرغنى، وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعيد الميلاد الأول لابنتهما "تمارا"، التى ولدت يوم 3 ديسمبر 2019، حيث نشر حمدى، صورة عبر حسابه على إنستجرام صورة جمعتهم الثلاثة، مهنئها قائلة: "كل سنة وانتى حتة منى، كل سنة وانتى نبض قلبى، كل سنة وانتى بنتى وحبيبتى كل سنة وانتى دلوعة ماما وحبيبة بابا، كل سنة وانتى أجمل تمارا".





وقال الميرغنى: "زى النهاردة من سنة اتولدت ضحكتنا وفرحتنا وسر سعادتنا، ربنا يحفظها ويبارك فيها، سنة كلها عياط وضحك ودكاترة وشقاوة سنة كلها حنية وحُب منها بلا مقابل أو هدف سنه كلها خوف وقلق عليها، سنة كلها كلام بالهمس وهى نايمة وصراخ ودوشة منها وإحنا نايمين كانت أجمل سنة فى حياتنا وإن شاء الله كل السنين الجاية أحلى وأجمل بوجودها معانا ربنا يبارك فيها ويبعد عنها كل شر".

وأضاف الميرغنى: "كل سنة وأنتى حتة منى، كل سنة وأنتى نبض قلبى، كل سنة وأنتى بنتى وحبيبتى كل سنة وانتى دلوعة ماما وحبيبة بابا، كل سنة وانتى أجمل تمارا".





وتعاقد الفنان حمدى الميرغنى، على المشاركة فى فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، التى تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وتم التعاقد مع النجم الكوميدى بيومى فؤاد، وجارى إبرام تعاقد باقى النجوم والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراد محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

من ناحية أخرى يشارك حمدى الميرغنى فى فيلم "مطبة هرم"، للمخرج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته كل من الفنان الكوميدى كريم عفيفى، هنادى مهنى، مصطفى خاطر، محمد ثروت، من تأليف أمين جمال.

وينتظر الميرغنى عرض فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى فى السينمات، حيث يشارك معه فى بطولة العمل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وهدى المفتى، ويظهر عدد من ضيوف الشرف منهم حمادة هلال وشيكو إخراج عمرو صلاح تأليف كريم فهمى.