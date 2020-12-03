كل ما فاتك على الريد كاربت فى افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى ×50صورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ليلة كبيرة مبهرة"، هكذا وصف متابعو مهرجان القاهرة السينمائى ليلة افتتاح فعاليات المهرجان بالأمس بعدما شهد حضور مكثف من قبل النجوم والنجمات بالإضافة إلى كل ما شهده الأمس من فعاليات مميزة من حفل أحياه النجم تامر حسنى إلى كلمة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وحتى لحظة تكريم كل من المؤلف الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكى.

ولأن الريد كاربت دوماً ما تجذب كل المهتمين بتلك المحافل الهامة سواء في الداخل أو الخارج، نرصد خلال هذا التقرير 50 صورة لكل ما شهدته فعاليات ليلة الافتتاح بالأمس من الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى.

البداية من عائلة أحمد حلمى التى خطفت الأنظار بالأمس حيث ظهر لم يظهر أحمد حلمى ومنى زكى فحسب، وإنما ظهرت معهما أيضاً ابنتهما لى لى على الريد كاربت لتشارك فرحتهما بتكريم أمها بجائزة فاتن حمامة.



عائلة احمد حلمى

لم يقتصر الأمر على عائلة حلمى فحسب وإنما حرص نجوم كثر على اصطحاب عائلاتهم والظهور معًا، مثلما حصل مع الفنان كريم فهمى الذى اصطحب زوجته، بالإضافة إلى أحمد فهمى الذى ظهر بصحبة هنا الزاهد.

أيضًا ظهر محمد فراج مع خطيبته بسنت شوقى، كما ظهر شريف رمزى مع زوجته ريهام أيمن، وبعيدًا عن الكابل، التقطت الأختين مى وميس حمدان الصور على الريد كاربت سوياً.