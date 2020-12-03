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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما فاتك على الريد كاربت فى افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى ×50صورة والان مع تفاصيل الخبر
ولأن الريد كاربت دوماً ما تجذب كل المهتمين بتلك المحافل الهامة سواء في الداخل أو الخارج، نرصد خلال هذا التقرير 50 صورة لكل ما شهدته فعاليات ليلة الافتتاح بالأمس من الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى.
البداية من عائلة أحمد حلمى التى خطفت الأنظار بالأمس حيث ظهر لم يظهر أحمد حلمى ومنى زكى فحسب، وإنما ظهرت معهما أيضاً ابنتهما لى لى على الريد كاربت لتشارك فرحتهما بتكريم أمها بجائزة فاتن حمامة.
عائلة احمد حلمى
لم يقتصر الأمر على عائلة حلمى فحسب وإنما حرص نجوم كثر على اصطحاب عائلاتهم والظهور معًا، مثلما حصل مع الفنان كريم فهمى الذى اصطحب زوجته، بالإضافة إلى أحمد فهمى الذى ظهر بصحبة هنا الزاهد.
أيضًا ظهر محمد فراج مع خطيبته بسنت شوقى، كما ظهر شريف رمزى مع زوجته ريهام أيمن، وبعيدًا عن الكابل، التقطت الأختين مى وميس حمدان الصور على الريد كاربت سوياً.
كريم وزوجته
احمد وهنا الزاهد
داود وعلا رشدى
بشرى وخطيبها
فراج وبسنت
الفيشاوى وزوجته
مى وميس حمدان
وبعيدًا عن العائلات تميز النجمات بفساتيهن بصورة كبيرة، سيطر على أغلبها اللون الأسود مثلما ظهر مع نجمات منهن ليلى علوى، ياسمين صبرى.
ياسمين صبرى
منة شلبى
ليلى علوى
صبا مبارك
نيللى كريم
صابرين
شريف رمزى وزوجته ريهام ايمن
يسرا اللوزي
هبة مجدى
كما ظهرت البدلة البيضاء للرجال بصورة كبيرة خلال فعاليات المهرجان سواء من خلال الفنان أحمد حلمى، أو الفنان خالد سليم، بالإضافة لعدد من ضيوف المهرجان.
النجم خالد سليم
البدلة البيضاء كانت مميزة لعدد من الحضور
النجوم على الريد كاربت
كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور مكثف لنجوم ونجمات المهرجان بشخصيات مثل المؤلف تامر حبيب، والنجمة درة التى يعد هذا المهرجان هو الأول لها بعد حفل زفافها، بالإضافة لاحتفالها بنجاح حكاية "أول السطر" التى قامت ببطولتها فى مسلسل "إلا أنا".
تامر حبيب
درة
هنا شيحة تميزت باللون الأبيض
آسر ياسين بلوك الشايب
رايا ابى راشد
نرمين الفقى
فراج
نسرين أمين باللون الأبيض
امينة خليل
السقا ولبلبة
لبلبة
السقا بلوك نسل الأغراب
الهام شاهين
هانى رمزى
عمرو سلامة
شريف منير
بسمة
تارا
داليا البحيرى
مالك
حميدة
اروى جودة
ريهام عبد الغفور
يسرا كعادتها تتألق على الريد كاربت
شيرين رضا
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