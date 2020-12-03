شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوي وإيمان العاصي ورايا أبي راشد يحضرن الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر، وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم منهم، الفنانة ليلي علوي، الإعلامية ريا أبي راشد، إيمان العاصي، الفنان محمد فراج، محمد حفظي رئيس المهرجان، تامر حبيب، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة تارا عماد، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة فاطمة ناصر، الفنان أحمد مجدي.

ونفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.