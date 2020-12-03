شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نزار بطل فيلم غزة مونامور: تنظيم مهرجان القاهرة ممتاز ونتطلع لجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل محمد نزار، بطل فيلم غزة مونامور المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي، إن تنظيم المهرجان ممتاز ومشرف وفخور بعرض الفيلم بالمهرجان، وأشار إلي أن مخرجي الفيلم عرب وناصر طرزان دقيقين وهو ما يجعل العمل منظم ومتقن.

وأضاف محمد نزار إلى أنه يتطلع لفوز الفيلم بجائزة من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وفي سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.