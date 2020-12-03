شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يصحح تاريخ عيد ميلاد النجم الكبير رشوان توفيق: 2 فبراير مش 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم خالد النبوى، بعيد ميلاد النجم الكبير رشوان توفيق، موضحًا أن عيد ميلاده 2 فبراير وليس 24 نوفمبر، كما هو معروف لدى الكثيرين، والبحث عن تاريخ النجم الكثير يظهر أنه مسجل بالفعل بموسوعة ويكيبيديا بتاريخ 24 نوفمبر.

ونشر خالد النبوى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورته مع النجم الكبير رشوان توفيق قائلاً: "احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده، اللي اكتشفت أنه 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما كل الناس فكرة.. كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي وإن شاء الله السنة جاية نحتفل بيك فى فبراير ونوفمبر".

خالد النبوى عبر تويتر

يشار إلى أن الفنان الكبير رشوان توفيق قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"،إنه أصبح فى هذا السن يكلم الله كثيرا، موضحًا: "مش عارف أحصى نعمه عليا، أصبحت أصحى من النوم أشكره على كل لحظة". وأضاف "توفيق"، أنه لم يحب فى حياته سوى التمثيل.



خالد النبوى ورشوان توفيق

وأتم الفنان الكبير رشوان توفيق: "أنصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عالٍ والاجتهاد فى المنزل"، موضحًا أنه يتابع ياسر جلال وأنه شعر ببزوغ نجمه.