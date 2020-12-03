شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فيلم "حظر تجول" لـ إلهام شاهين قبل عرضه بيوم في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت منذ قليل، تذاكر فيلم "حظر تجول" للنجمة الهام شاهين، والمشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، ومن المقرر عرض الفيلم غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز