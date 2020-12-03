شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: صعب نعمل جزء ثاني لـ "غبى منه فيه" بدون حسن حسنى وطلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكوميدى هاني رمزى لـ"الخليج 365"، إنه لا يمانع فى عمل جزء ثانٍ لفيلم "غبى منه فيه "، رغم أنه أمر فى غاية الصعوية على حد قوله، وذلك لرحيل اثنين من أعمدة الفيلم، وهما الفنان الكبير حسن حسنى والنجم طلعت زكريا، معلقا: "أعتقد أيضًا أن حلاوة الجزء الأول لن تعوض، خاصة بعد فقدان هذين النجمين الكبيرين".

ومن ناحية أخرى قال النجم هانى رمزى، إنه قريبًا سيعلن عن اسم جديد لفيلمه بدلاً من الاسم السابق "عمر المحتار"، حيث إنه هو وصناع الفيلم ما زالوا في حيرة لاختيار اسم بديل.

ورفض النجم هانى رمزى التنمر على لاعب نادى الزمالك، "شيكابالا"، مشيرًا إلى أنه كأهلاوي قدم اعتذاره للنجم الكبير والموهوب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشدد النجم هانى رمزى على عشاق كرة القدم بعدم اتباع مثل هذه الأساليب الرخيصة في التنمر، وأن كرة القدم ما هى إلا رياضة الهدف من ورائها المتعة وليس الاختلاف والتنمر والإساءة إلى أي من لاعبى الفريقين.

من ناحية أخرى قال النجم هانى رمزى أثناء حضوره على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 42 إنه سعيد بتكريم كل من السيناريست الكبير وحيد حامد وكذلك النجمة منى زكى.

وأضاف رمزى: حاجة تفرح بتكريم هؤلاء حيث إن وحيد حامد تاريخ كبير في عالم التأليف، قدم أعمالا مهمة واعتبره أبويا الروحى وقدمت معه فيلم "محامى خلع" من أهم أعمالى وحينها قربت منه أوى.

وتابع هانى رمزى حديثه قائلا: كذلك منى زكى موهبة جبارة وفنانة شاطرة وموهوبة وتجمعنى بها علاقة صداقة قوية، وتكريمها خلال المهرجان يعتبر تكريم للجميع، وقال هانى رمزى أثناء حضوره على السجادة الحمراء:"مصر ستظل بخير والحمد لله أننا بخير مقارنة بدول أخرى منتشر فيها فيروس كورونا".