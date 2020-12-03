شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر والمقرر عرضه مساء اليوم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

الفيلم الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة 42 يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

وافتتحت في السابعة من مساء الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تم منحها أيضًا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.