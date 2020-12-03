“قلبك أسود”.. سيف نبيل يختتم عام 2020 بكليب جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم العراقي سيف نبيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قلبك أسود” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “قلبك أسود” من ألحان سيف نبيل نفسه، وكلمات محمد الجبوري وتوزيع عمار عدنان، وقدّمها سيف نبيل بإحساس مرهف فحملت جرعة زائدة من الشجن.

أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج اللبناني حسين شعلان وحقق رواجًا واسعًا فور طرح فتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر “يوتيوب” بعدد من البلدان العربية.

ويستعد سيف نبيل خلال الأشهر المقبلة لتقديم العديد من الأغاني الجديدة بأكثر من لهجة عربية وينشغل في الفترة الراهنة على تنفيذها.