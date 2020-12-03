ميغان ترينور تعاني من سكري الحمل

متابعة بتجـــــــــرد: أفصحت ميغان ترينور عن المشكلة الصحية الجديدة التي تواجهها أثناء حملها وهي تستعدّ لاستقبال مولودها الأوّل، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

وقالت المغنية في مقابلة أنّها تواجه مشكلة صغيرة وشخصت بمرض سكري الحمل، لكنها تستطيع التحكم فيه وحالتها مستقرّة. وأضافت: “أنا والطفل بصحة جيدة. يجب أن أنتبه كثيراً لكل ما أتناوله من طعام”.

يتسبب سكري الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم ممّا قد يؤثر في صحة الأم والطفل، ولكن يمكن السيطرة عليه عادةً من طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة المناسبة وأحياناً بالأدوية. يستطيع العديد من الاشخاص الذين شخصوا بالحالة أثناء الحمل التخلّص منها عند الولادة، لكن من المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقاً.

وقالت ميغان إن تجربتها مع السّكري كانت تعليمية، مضيفةً: “أنّ اكتساب المعرفة حول الطعام والصحة جيّد وأنّ نساء أخريات يعانين من هذا المرض ولست الوحيدة”.

ويذكر أنّ المغنية التي تزوجت من نجم فيلم “سباي كيدز”، داريل سابارا في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2018، أعلنت عن حملها في تشرين الأول (أكتوبر)، وكشف الثنائي لاحقاً أنّهما سيرزقان بصبي.