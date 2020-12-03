أيام الشتي.. رسالة إنسانيّة بصوت كارول سماحة

متابعة بتجـــــــــرد: في أجواء الميلاد، اختارت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرح أغنية دافئة بمعانٍ إنسانية رقيقة حملت اسم “إيام الشتي”.

مفاجأة هذه الأغنية في كونها من كلمات وألحان كارول نفسها في تجربة أولى في مجال التلحين، أما التوزيع فمن حصة إيليو كلاسي.

وتلامس الأغنية قلوب المتابعين عبر كلمات تصف حالة المارة تحت الشتاء، بين باحث عن الراحة وحالم بغد أكثر دفئاً، لتنسجم روح الأغنية مع وضع لبنان الاقتصادي الصعب.

وتأتي هذه الأغنية بعد طرح أغنية “سنة عن سنة”، وهما من ضمن ألبوم ميلادي ستطرحه سماحة بالكامل الأسبوع المقبل.