“نمرة اتنين” يجمع يعقوب الفرحان وسارة طيبة في “من فين جا النور”

متابعة بتجـــــــــــرد: من أعمال شاهد الأصلية، بدأت “شاهد VIP” حصرياً، اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة “نمرة اتنين”، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل سادس الحلقات عنوان “من فين جا النور”، وهي من بطولة سارة طيبة ويعقوب الفرحان، وإخراج أنس باطهف.

تدور أحداث الحلقة حول لمى التي تعمل مُنسّقة معارض فنية، ولاحقاً تجد نفسها في مواجهةٍ نفسية وعاطفية لا مفرّ منها وذلك حين يصارحها أحد الفنانين الذين تتعامل معهم بحقيقةٍ لطالما حاولت الاختباء منها، مما يضطرّها للردّ بالمثل ومواجهته بالماضي الذي لطالما ادّعى بأنه قد نسيَه!

حول دورها في الحلقة قالت سارة طيبة: “أقدم دور امرأة سعودية عصرية، وقد أحببتُ أنها شخصية فريدة ولها خصوصيّتها. تعمل لمى في مجال الفن، وهو أمر أعجبني خاصة أنه هناك تغيرات في السنوات الأخيرة طرأت على مجال الفن في المملكة.. هي فنانة عاشت في أوروبا وعادت لبلدها. دوري باختصار هو دور فتاة غير عادية”.

بدوره قال يعقوب الفرحان: “أعجبني الموضوع إذ غالباً ما نصادف قصصاً مشابهة في الحياة، غير أن الدراما عموماً قد لا تغوص كثيراً في هذه المواضيع، أما في هذه الحلقة، فالوضع مختلف، إذ أن القصة تدور أحداثها في السعودية، ومرتبطة بمدينة جدة، وأنا ولدت في جدة وقضيت طفولتي فيها. فضلاً عن أن الموضوع عموماً يعكس حالة الانفتاح القائمة في المملكة.”

في هذا السياق، قال مخرج العمل أنس باطهف: “أعجبني المشروع لما فيه من جنون! تم التحضير له بوقت قصير نسبياً وقد آمنتُ بالعمل وطبعاً بنجمَيْه سارة طيبة ويعقوب الفرحان، خاصةً وأنهم مقرّبون مني وقد سبق أن عملتُ مع كل واحدٍ فيهم من قبل.” وأضاف: “أنا سعيد وفخور لكوني جزء من هذا المشروع الذي يضم العديد من المخرجين والفنانين المميزين”. وحول قصة الحلقة التي أخرجها، قال باطهف: “أحب إخراج الأعمال الرومانسية والمعالجة بطريقة طبيعية عضوية.. لذا فعندما قرأتُ السكريبت جذبتني فكرة تصوير الذكريات أو ما يُعرف بالـ “فلاش باك”، حيث تذكّرنا بالصدمات التي يعيشها الأطفال وتبقى راسخة في لاوعيهم. ومن ناحية أخرى أحببت انتقاء مواقع التصوير في جدة، واكتشاف أماكن جديدة فيها، وبالتالي إظهار الجانب العصري للمملكة العربية السعودية.” وحول العمل مع النجمين سارة ويعقوب قال باطهف: “لقد تعاملتُ مع كليهما من قبل، ولكنه التعاون الأول لهما مع بعضهما البعض. كانت الكيمياء بينهما حاضرة بسبب مهوبتهما، بالإضافة إلى التحضير الجيد والقراءة، مما أعطى مزيداً من الإنسجام.” وختم باطهف: “أعتقد أن الجمهور السعودي جاهز اليوم لهذا النوع من القصص، وآمل أن يصل العمل إليهم وأن يكونوا فخورين بها المشروع الرائع الذي سيُعرض على منصة “شاهد VIP” الغنية بمحتواها المميز.”

تُعرض حلقة “من فين جا النور” من مسلسل “نمرة اتنين” حصرياً على “شاهِد VIP” اليوم الخميس 3 ديسمبر/ كانون.