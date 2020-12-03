هل يعتبر الأمير هاري فيروس كورونا عقابًا من الطبيعة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: لمح الأمير البريطاني هاري إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد هي عقاب من الطبيعة، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ.

وتحدث الأمير خلال حوار حول البيئة عبر منصة لبث الأفلام الوثائقية عن المناخ، وقال: “قال لي أحدهم في بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنتفكر فيما اقترفناه”.

وأضاف “ذكرني ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعاً، ليس كأشخاص فحسب ولكن من خلال الطبيعة، نحن نأخذ الكثير منها ونادراً ما نرد الكثير”.

وقال الأمير: “كل قطرة مطر تسقط من السماء إغاثة للأرض العطشى. فلم لا يكون كل منا قطرة مطر؟ لو أن كلاً منا اهتم، نحن نهتم لأننا مضطرون لذلك، لأن الخلاصة هي أن الطبيعة مصدر الحياة بالنسبة لنا”.

وسبق ان أدلى هاري وميغان بآرائهما في قضايا مثل العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في نهاية مارس الماضي وانتقالهما إلى كاليفورنيا.