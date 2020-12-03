مع اقترابه من عمر الـ60.. معاناة جورج كلوني مع أولاده

متابعة بتجـــــــــرد: أطل النجم الأميركي جورج كلوني في لقاء تلفزيوني عبر برنامج Entertainment Tonight، وتحدث خلاله عن أحدث أفلامه The Midnight Sky، وكشف عن الكثير من الأمور حول عائلته وما يتطلع إليه في عام 2021.

ووصف كلوني زوجته المحامية أمل علم الدين التي تزوجها عام 2014، بأنها رائعة ومضحكة ونصفه الأفضل، معتبراً أنها هي الأذكى في كل مكان توجد فيه، وقال: “أشعر دائماً بالفخر جداً عندما أقف إلى جانبها”.

وعلى الرغم من سعادته لأنه أصبح أباً لتوأمين (إيلا وألكساندر) البالغين من العمر 3 سنوات، إلا أنه كشف أن هناك بعض الصعوبات التي تصاحب كونه والداً كبيراً في السن، إذ أوضح أنه سيبلغ الستين في مايو هذا العام.

وقال كلوني: “هناك أوقات يقول فيها الأولاد هيا بنا يا والدي سنقفز مثل الضفدع طوال الطريق إلى الفراش، وأنا أشعر بأنني لا أستطيع القفز إلا قليلاً، ولا أعرف إذا ما كان بإمكاني أن أذهب قفزاً إلى غرفة النوم”.

وحول بلوغه عمر الستين وما يتطلع إليه في العام المقبل قال كلوني: “علينا جميعاً أن نتطلع إلى الأمل، وإلى فكرة أن هناك ضوءاً في نهاية هذا النفق” في إشارة إلى وباء كورونا وتداعياته على العالم.

وأضاف: “بحلول أواخر الربيع وأوائل الصيف من المحتمل أن نحصل على التطعيم، هناك ضوء في نهاية هذا النفق، فيروس كورونا صعب إنه شيء وحشي وقاسٍ على الاقتصاد وعلى الجميع”.

وتابع: “سنتمكن من الاجتماع في نفس الغرفة مرة أخرى مع من نحب، وسيعود الأطفال إلى المدارس وسيتمكن الجميع من رؤية عائلاتهم، وسأكون قادراً على قضاء الوقت مع أمي وأبي إنني أتطلع إلى ذلك”.

شيء آخر يتطلع إليه كلوني هو إصدار فيلمه الجديد The Midnight Sky ، وهو فيلم دراما الخيال العلمي تدور أحداثه حول ما بعد نهاية العالم، وقد تم تصويره في أيسلندا، وهو من إخراج وبطولة جورج كلوني ويشارك في الفيلم أيضاً فيليسيتي جونز وديفيد أويلو وتيفاني بون وديميان بيشير وكايل تشاندلر ومن المقرر عرضه نهاية هذا الشهر على نتفليكس.

وىؤدي كلوني في الفيلم دور أب وحيد، يحاول الاتصال بطاقم من رواد الفضاء الذين يحاولون العودة لديارهم في حين تنتظرهم كارثة عالمية غامضة على كوكب الأرض.

وقال كلوني إن موضوع الفيلم جعله يفكر في العالم الذي سنتركه وراءنا للأجيال القادمة، بمن فيهم أطفاله.