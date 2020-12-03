شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد خطف بها أحمد حلمى الأضواء بافتتاح مهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جماهيرية ومحبة كبيرة يتمتع بهما النجمان أحمد حلمى وزوجته منى زكى، حيث يكسب حلمى احترام الكثيرين يوماً تلو الآخر ولكنه بالأمس تمكن من خطف الأنظار بصورة أكبر، حينما ظهر بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وانعكست عليه ملامح السعادة كعادته على وجهه كلما حققت زوجته الفنانة منى زكى بأية مناسبة سواء كان الأمر يتعلق بايرادات فيلم أو جائزة تحصل عليها بمهرجان مثلما حصل بالأمس أثناء تكريمها.



أحمد حلمى ومنى زكى وابنتهما لي لي

أثناء تكريم منى زكى ركزت أعين عدسات الكاميرات على نظراته لزوجته لحظة تواجدها على المسرح حيث امتزجت نظراته لها بقدر كبير من المحبة والسعادة لنجاحاتها والذى كان هو أحد أسبابها وفقاً لكلام الفنانة منى زكى نفسها التى تحدثت عنه بأكثر من مناسبة بكل امتنان.



احمد حلمى اثناء تحيته وتصفيقه لمنى احمد حلمى اثناء تحيته وتصفيقه لمنى

لم يكن غريباً فور نزول منى زكى من على المسرح ان تنتشر كلمات الثناء على حلمى عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، بكلمات ليست الأولى من نوعها حيث سبق وأشاد الكثيرون مراراً بعلاقة منى وأحمد، كما تمكن حلمى من التميز بإطلالة مميزة أيضاً، وأيضا ظهور ابنتهما الكبرى لي لي، والتى خطفت الأنظار بهذا الظهور على السجادة الحمراء.

تمكن الثنائى طوال الأمس من خطف الأنظار، وذلك بفضل عفويتهما التى دوماً ما تظهر بتصرفاتهما، مثلما حدث مع أكثر من صورة التقطت لهما منها سيلفى الكمامة، أثناء جلوسهما بالمسرح.



بينما كان يركز الجميع فيما يحصل على المسرح كان حلمى ومنى يستمتعا بلحظاتهما معاً بينما كان يركز الجميع فيما يحصل على المسرح كان حلمى ومنى يستمتعا بلحظاتهما معاً

لحظة دخول حلمى ومنى وابنتهما لى لى على السجادة الحمراء