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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تستنكر مشهد صيد الثعلب على الشاشة: الحيوان بيخاف ويتألم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر كثيرون مشهد صيد الثعلب وتصويره أثناء تألمه، حيث علقت لقاء الخميسى من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام على صور الثعالب التى تم اصطيادها، قائلة: "الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر.. دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه.. الحيوان بيخاف ويتألم.. ليه يبقى دا فعل عادي ليه.. علّشان ايه.. الرحمة يا بشر مع الانسان ومع الحيوان وكل كائن حى .. الرحمة علينا".
لقاء الخميسى على انستجرام
من ناحية أخرى قدمت "شبكة قنوات النهار" اعتذارا للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتى كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.
وتؤكد "شبكة قنوات النهار" فى بيان لها، أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.
وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.
وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.
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