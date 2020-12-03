شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يكشف موعد طرح "الشايب" بعد ظهوره بلوك الشخصية فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم آسر ياسين متابعيه بالأمس حينما ظهر بالأمس بفاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع انستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.



آسر ياسين على الريد كاربت

وكان ظهر النجم آسر ياسين بالأمس بلوك "الشايب" بشعر أبيض، وهو نفس الشخصية التى يجسدها في فيلمه الجديد، بعد أن وصل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة ممسكا "خوذة".



آسر ياسين على انستجرام

وشارك النجم آسر ياسين جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه مع أبطال وفريق عمل فيلم "رسائل البحر"، ومنهم النجمة بسمة، والمؤلف والمخرج داوود عبد السيد، والفنان أحمد كمال، معلقا على الصورة: "رسائل البحر علي نتفليكس"، وذلك بعد 10 أعوام علي العرض الأول للفيلم، حيث عرض عام 2010، وحقق وقتها نجاحا كبيرا، كما نشر صورة أخرى تجمع فريق العمل معلقا عليها :"في حضرة العمالقة".

تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه فيترك الطب ويقرر العمل صيادا فيلتقى بأكثر شخص كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر، وهو من بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، إخراج وتأليف داود عبد السيد.