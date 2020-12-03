شكرا لقرائتكم خبر عن فاكرين سلاحف النينجا وكابتن ماجد.. طارق العربى طرقان وأبنائه هدية الأوبرا 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية عن الحفل الأول للفنان الجزائرى طارق العربى طرقان فى مصر على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 13 ديسمبر وعند الإعلان عن الحفل على موقع دار الاوبرا المصرية، لاقى إقبال كبير عليه.

ويقدم الفنان العربى طارق العربى طرقان وأبنائه فى الحفل مجموعة من اشهر اعمالهم الغنائية" ليسترجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التى خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلى، كونان، وغيرها الكثير.

يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان هو من أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء منها "سلاحف النينجا"، و"كابتن ماجد"، إذ يعد من الملحنين والمؤلفين والمغنيين إنتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من 1500 لحن وأغنية لـ مكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربى وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى أرجاء الوطن العربى كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى.







