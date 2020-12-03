بسنت نور الدين تعلق على تواجدها بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصدر اسم المرشدة السياحية بسنت نور الدين، قائمة الأكثر بحثا بمحرك جوجل، بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء بدار الأوبر المصرية.

وظهرت "بسنت" في المهرجان بفستان أنيق، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا وقفت على الريد كاربت، أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42، حدث سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية، التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا".

وتابعت: "مهرجان القاهرة السينمائى ما هو إلا رسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات أجنبية وعربية بأعمال محترمة، فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر، شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي وشكرا دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

بسنت نور الدين هي مرشدة سياحية ومن الشخصيات الشهيرة على السوشيال ميديا، تزوجت الداعية معز مسعود، وبعد أشهر انفصلت عنه، وتزوج بعدها الفنانة شيري عادل.