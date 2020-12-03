فيديو.. فيفي عبده: "أنا عيانة جدا ومحتاجة دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها، أعلنت من خلاله عن تعرضها لوعكة صحية.

وظهرت "فيفي" في الفيديو وهي ترتدي نظارة شمسية داخل منزلها، وقالت: "يا صباح الفل، وحشتوني جدا جدا، ادعولي لأني عيانة، وماقلتش ليكم إني عيانة، وده اللي أنا مخبياه عنكم".

وتابعت: "كل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وإني أطلع أشوفكم، أنا بحبكم جدا، وأنا عيانة ومحتاجة دعواتكم، حبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه، ويرجعني أحسن من الأول".

فيما حرص عدد من الفنانين على التعليق والدعاء بالشفاء لها، أبرزهم رانيا محمود ياسين، نيكول سابا، غادة عبدالرازق، أمينة.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، اعتادت الظهور عبر السوشيال ميديا والتواصل مع جمهورها من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لها.