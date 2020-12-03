ريهام أيمن تنشر صورا رومانسية مع الفنان شريف رمزي من القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة صور جديدة، من حفل افتتاح مهرجان الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وظهرت "ريهام" بشكل رومانسي بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي، أنيقة وقد حرص على تقبيلها على السجادة الحمراء. وعلقت ريهام على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي". وافتتحت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية. وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، يسرا، أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، منى زكي، أحمد حلمي، تامر حسني، لبلبة، شيرين رضا، ياسمين صبري، شريف منير، درة، أروى جودة، أحمد الفيشاوي

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