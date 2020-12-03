"حرام".. أحمد الشامي يهاجم ريهام سعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هاجم الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، المذيعة ريهام سعيد، بعد حلقة برنامجها صبايا الخير، التي أثارت جدلا واسعا بعدما اصطادت على الهواء مباشرة ثعالب برية عبر نصب الفخاخ لها.
وكتب: "إحنا بنحاول إن ولادنا اللي لسة في أمل إن يبقى عندهم رحمة وإن إزاي حرام نعمل كده في أي روح، فتعمليها يا ريهام على التلفزيون وكل فريق العمل يوافق والقائمين على القناة؟ طب أنا مش فاهم ليه؟، إيه الفايدة ؟".
من ناحية أخرى، أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.
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