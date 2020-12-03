بالأبيض.. إنجي المقدم تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"إنجي" صور لها من المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"من افتتاح مهرجان القاهرةالدولى فى دورته ال ٤٢"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقررأن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن إنجي المقدم خاضت الموسم الرمضاني السابق بمسلسل"لعبة النسيان"، بطولة: دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج: أحمد شفيق، يدور العمل حول إستيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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