ليلى علوي أبرز المشيدين بتكريم الكاتب وحيد حامد عبر تويتر

أصبح الكاتب الكبير وحيد حامد ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، وذلك بسبب تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.

عبر وحيد حامد عن سعادته البالغة بالتكريم الذى حصل عليه أمس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مشيراً إلى أن سعادته لا توصف حتى هذه اللحظة، كما شكر إدارة المهرجان على تكريمه في حياته وليس بعد مماته.

وقد أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتكريم وحيد حامد، حيث قالت الفنانة ليلى علوي "احنا حبينا معاك كل أيامنا اللي عشناها في أفلامك وفي كل مشهد شوفناه.. مستنيين أعمال جديدة بتوقيعك.. الف مبروك التكريم أستاذ وحيد حامد".

عبير محمد كتبت "لحظة مؤثرة من الفنانة الديفا يسرا أثناء تكريم ..عملاق الفن وحيد_حامدالذي يعتبر من روايح الزمن الجميل ربنا يحفظه ".

سحر قالت " وحيد حامد بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: "أتمنى أن تظل مصر منورة بالفن الحقيقة دي احلى امنية ممكن أتمناها لبلدي.. أصحاب العقول المضلمة يمتنعون".

سارة قالت " صباح الخير .. نسيت اقول امبارح اني مبوسطة بجايزة وحيد حامد اكتر من اي حاجة والله، يستاهل كل حاجة حلوة وجميلة زي ما اسعدنا بكل افلامه".

أميرة كتبت "يجماعة أنا حبيت أيامي.. الكاتب و السيناريست العظيم وحيد حامد كنت بتفرج

علي التكريم وأنا مبسوطة أوي حقيقي أنا بحب السينما و التلفزيون عاما ولكن كل افلام وحيد حامد هي حوار رائع و نقاشات فظيعة هو حتي ف كلامه بيقول عظمه أكتر جمله دخلت قلبي و حسيت اني في يوم نفسي أحسها و أقولها".

إسراء أحمد كتبت " شكراً مهرجان القاهرة السينمائي علي تكريم الرائع وحيد حامد ... ممتنه جداً للتكريم ده لان وحيد حامد مش بس كاتب سناريو وحيد حامد ظاهره ف عالم الحوار و السنيما".

المخرجة المسرحية بتول عرفة كتب " "أنا حبيت أيامى اللى عشتها فى الفن .. من كلمة الأستاذ العظيم وحيد حامد أثناء تكريمه..وقفت عند الجملة دى كتير الحقيقة.. وعند الأيام الجميلة التى يقصدها الأستاذ المليئة بالإبداع الحقيقى.. الأيام اللى تربى عليها جيلى و عشق منها الفن.. أبكيتنا جميعاً بكلماتك المتواضعة أيها العظيم".