صور.. إيمان العاصي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"إيمان" صور لها من المهرجان، وعلقت عليهم قائلة:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 42"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان

القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن آخر اعمال إيمان العاصي الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبرى فواز، أحمد داوود، سلوى خطاب، ناهدى

السباعى، أحمد صيام، محمود الليثى، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى داخل حارة شعبية، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التى تعرف باسم حارة "حدق"، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس"، ويتم كشف العلاقات بين سكان هذه الحارة من خلال تفاصيل حياتهم اليومية، ما بين الماضي والحاضر، تتصاعد الأحداث التي تُكشف أكثر عن تاريخ حارة حِدق، وتاريخ طويل من صراع العائلات والأقزام طمعًا في الحارة، لتنكشف قصة نار الجنة.