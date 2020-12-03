تبدأ من 1000جنيه..أسعار تذاكر حفل أصالة في الأهرامات

تحيي الفنانة أصالة، حفلها الغنائي القادم في الأهرامات، وذلك ضمن احتفالات ليالي رأس السنة الجديدة 2021 على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر، في منطقة الأهرامات، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:الأولى بقيمة 1000جنيه، والثانية 200 جنيه، والثالثة 3000 جنيه، والرابعة 4000 جنيه، ويعتبر هو الحفل الغنائي الأول لها في مصر بعد توقفها

وتقدم أصالة لجمهورها حفل غنائي آخر بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

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طرحت أصالة حديثاً، أغنيتها"الفرق كير"، والتي حققت أكثر من 7 مليون مشاهدة، خلال يومين فقط من

طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبد اللهتوزيع:خالد عز.

إضافة إلى طرج ألبومها الخليجي الجديد"لاتستسلم، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.