شارك الفنان كريم فهمي متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"فهمي" من خلال الصور برفقة زوجته دانيا البناوي، وعلق عليهم قائلاً:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير مننجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن كريم فهمي، شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كريم فهمي برفقة زوجته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.