كوكب الشرق تودع 2020 على مسرح الساقية بالحب كدة وللصبر حدود

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، ومن المقرر أن تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين، وذلك فى تمام السادسة والثامنة مساءً فى قاعة الحكمة.

وتغنى فيهما"الحب كدة، للصبر حدود" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم

تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها

الكاملة من خلال مسرح العرائس، مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.